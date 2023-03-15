بثلاثية في الفتح.. الهلال يضرب موعدًا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك (فيديو وصور)

صعد الهلال إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار آخر مباريات ربع نهائي من المسابقة
ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد بعدما نجح في تخطي عقبة الفيحاء في الدور ربع النهائي.
بدأ اللقاء بحالة من التحفظ من الفريقين خصوصا الفتح الذى لجأ للدفاع، فيما حاول لاعبو الهلال اختراق هذا الدفاع المحكم من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب.
ونجح الهلال في الحصول على ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على مراد باتنا لاعب الفتح، وتمكن محمد كنو من تحويلها إلى هدف في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 27، تمكن الفتح من الرد بتسجيل هدف التعادل بعد عرضية رائعة من مراد باتنا، لتصل إلى البريكان الذي سجل الكرة بسهولة في شباك الهلال.
وفي الدقيقة 30، حاول الفتح تعزيز تقدمه عبر تصويبة من مروان سعداني إلا أن المعيوف تصدى للكرة بنجاح.
وبعدها حاول الهلال الرد سريعا وكاد إيغالو يسجل هدف الهلال الثاني بعد رأسية متقنة لكن تصدى لها الحارس جاكبو. وفق “أخبار 24”.
الشوط الثاني:
استطاع الهلال امتلاك زمام الأمور سريعًا في شوط المباراة الثاني بعدما استغلال ميشايل تصويبة من إيغالو على المرمي لكنها مرت بالعرض، ليسددها ميشايل في الشباك بسهولة في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 67، حصل مدافع الهلال علي آل بليهي على بطاقة صفراء ثانية ثم بطافة حمراء بعد تدخل على مراد باتنا لاعب الفتح.
وفي الدقيقة 73، أهدر ميشايل فرصة تعزيز النتيجة بعدما تسلم بينية حريرية من كويلار، وسدد الكرة بشكل رائع لكن تصدى لها حارس الفتح ببراعة.
#الهلال يتقدم على #الفتح عن طريق #كنو من ركلة جزاءpic.twitter.com/dzMUznHwrF
— سبورت 24 (@sporty_24) March 14, 2023
فراس البريكان يسجل التعادل لـ #الفتح في شباك #الهلالpic.twitter.com/Cgm6Dmx03B
— سبورت 24 (@sporty_24) March 14, 2023
#ميشايل يسجل الهدف الثاني لصالح #الهلالpic.twitter.com/L0B1m5V0xx
— سبورت 24 (@sporty_24) March 14, 2023
طرد #علي_البليهي بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية pic.twitter.com/vByGTbnCDK
— سبورت 24 (@sporty_24) March 14, 2023
#إيجالو يسجل الهدف الثالث لـ #الهلال في شباك #الفتحpic.twitter.com/uuItuNpWLN
— سبورت 24 (@sporty_24) March 14, 2023