إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال دياز بعد تعرض بعض أفراد أسرته لحادث مروري بالأرجنتين

غاب مدرب الهلال، رامون دياز عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الفتح بسبب تعرض أفراد عائلته لحادث مروري في الأرجنتين و وفاة بعضهم، حيث تلقى النبأ بعد نهاية المباراة.
كشفت تقارير صحيفة أن ميشيل دياز أحد أبناء رامون دياز ويبلغ من العمر 37 عاما تعرض لحادث خطير عندما كان يقود شحنته برفقة زوجته وابنه “ميلو” صاحب الـ 8 سنوات.
وحسب التقارير الصحفية الأرجنتينية فإن زوجة الابن توفيت في الحادث، فيما يتلقي نجل دياز وحفيده الرعاية الطبية في أقرب مستشفي للحادث.وفق “أخبار 24”.
كان الهلال صعد إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار آخر مباريات ربع نهائي من المسابقة.