هل ينتقل للهلال؟.. وكيل ميسي يصل إلى المملكة

وصل خورخي ميسي وكيل أعمال ووالد نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي إلى المملكة.
واستقبل رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله حماد والد الأسطورة ليونيل ميسي، والذي يقوم أيضًا بدور وكيل أعمال ابنه.
وسبق وأن أعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن زيارة ثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المملكة خلال شهر مارس الجاري.
ورحّب الخطيب بزيارة ميسي وعائلته وأصدقائه للمملكة، مؤكداً أن النجم الأرجنتيني “سفير السياحة السعودية”.
يذكر أن برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير ذكر أن الهلال بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على النجم الأرجنتيني الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.
وكشف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.
وأوضح أن الهلال رد على طلب ميسي برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد ووكيل النجم الأرجنتيني ومسؤولي الهلال. وفق “أخبار 24”.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتفق الطرفان حتى الآن حول تجديد التعاقد.