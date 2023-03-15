الهلال يشارك رسمياً.. “فيفا” يعلن نظام كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الثلاثاء، عبر بيان رسمي، نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، بدءًا من نسخة 2025 التي تشهد مشاركة 32 فريقًا.
ويحمل فريق ريال مدريد لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2022، بعد التفوق (5-3) على الهلال في المباراة النهائية.
وكشف “فيفا”، في بيان رسمي، نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، موضحًا أن القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.
أما القارات التي يتأهل منها 4 فرق مثل أفريقيا وآسيا، فيصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024.
وبالتالي يشارك فريق الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021.
وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة الأربع السنوات من 2021 إلى 2024.
وعن ممثل الدولة المضيفة، أشار فيفا إلى تحديد معيار تأهل النادي المستضيف إلى كأس العالم للأندية 2025، إلى مرحلة لاحقة.
وأضاف “فيفا”: “في حال فاز أحد الأندية بنسختين أو أكثر من مسابقة دوري الأبطال في الاتحاد القاري خلال الفترة من 2021 إلى 2024، سيتم استخدام تصنيف النادي على أساس المعايير الرياضية”.
وأشار: “سيتم تطبيق حد أقصى من ناديين في كل دولة مع استثناء ذلك في حال فاز أكثر من ناديين من نفس البلد بلقب دوري الأبطال في الاتحاد القاري خلال الفترة من 2021 إلى 2024”. وفق “أخبار 24”.
وتقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية خلال يونيو 2025، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.