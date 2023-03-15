إنتر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عاماً

بلغ إنتر الايطالي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 12 عاما بانتزاعه التعادل السلبي من بورتو البرتغالي الثلاثاء في عقر دار الاخير ملعب دراغاو في اياب الدور ثمن النهائي.
وكان إنتر خرج فائزا 1-صفر ذهابا الشهر الماضي.
ويعود آخر ظهور للنيراتسوري في هذا الدور الى موسم 2010-2011 عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه الالماني، بعد عام فقط من تتويجه باللقب على حساب بايرن بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثلاثية ليضيفه الى لقبين اخرين عامي 1964 و1965.
خاض بورتو بطل المسابقة عامي 1987 و2004 في غياب قطب دفاعه المخضرم البرتغالي بيبي (40 عاما) في اللحظة الاخيرة، في حين غاب زميله اوتافيو عن المباراة لطرده في لقاء الذهب بين الفريقين في ربع الساعة الاخير. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جار إنتر، ميلان نجح ايضا في بلوغ ربع النهائي بازاحته توتنهام الانجليزي بالطريقة ذاتها بفوزه عليها ذهابا 1-صفر وتعادله معه سلبا ايابا.