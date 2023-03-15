نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الترفيه” تختتم استعداداتها لبطولة الشطرنج.. و”آل الشيخ”: قلبي مع السعوديين
15/03/2023   7:49 ص

“الترفيه” تختتم استعداداتها لبطولة الشطرنج.. و”آل الشيخ”: قلبي مع السعوديين

+ = -
716

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مساندته للمشتركين السعوديين في بطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بـ “تويتر” مقطع فيديو يُظهر آخر الاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى أنه يقف على الحياد ويتمنى التوفيق لكل المشتركين ولكن قلبه مع المشتركين السعوديين.

وتنظم الهيئة بطولة الشطرنج بجوائز كبيرة، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تختتم استعداداتها لبطولة الشطرنج.. و”آل الشيخ”: قلبي مع السعوديين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254379.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.