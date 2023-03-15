“الترفيه” تختتم استعداداتها لبطولة الشطرنج.. و”آل الشيخ”: قلبي مع السعوديين

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مساندته للمشتركين السعوديين في بطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه بـ “تويتر” مقطع فيديو يُظهر آخر الاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى أنه يقف على الحياد ويتمنى التوفيق لكل المشتركين ولكن قلبه مع المشتركين السعوديين.
وتنظم الهيئة بطولة الشطرنج بجوائز كبيرة، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي.
آخر الاستعدادات لبطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها هيئة الترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج الذي أتشرف بعضويته بجوائز كبيرة وبمشاركة أكثر من ١٠٠لاعب ولاعبة من كل وطننا العربي … كل التوفيق … أنا على حياد ولكن قلبي مع المشتركين السعوديين طبعا. ❤️ pic.twitter.com/diS5t6oz6y
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 14, 2023
وفق “أخبار 24”.