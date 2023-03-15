تعاون بين “سار” و”هيئة السياحة” للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع السياحي

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، بهدف تحديد أوجه التكامل والمنافع المشتركة، والعمل معاً للارتقاء بمستوى الخدمات والإسهام في تطوير القطاع السياحي والخيارات المقدمة أمام الزوار من داخل وخارج المملكة.
وأضافت “سار” أن المذكرة التي تم توقيعها أمس (الثلاثاء)، في مدينة الرياض، على هامش الملتقى السياحي السعودي “”STF، تهدف أيضا إلى التعاون في تسويق تذاكر الخطوط الحديدية، عبر منصة “روح السعودية” وقنوات التواصل والإعلان والإعلام المتنوعة، والترويج للوجهات السياحية بالقطارات والمحطات.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية، وتحقيق مستهدفات القطاع، المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، الساعية لترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.