“الصحة” تقدّم الرعاية المدرسية لـ 1.6 مليون طالب وطالبة في 2022

كشفت وزارة الصحة، عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وذلك خلال عام 2022م.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فحص 1.3 مليون طالب وطالبة، في برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وفحص أكثر من 396 ألف طالب وطالبة في برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، كما جرى التواصل مع أكثر من 256 ألف حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.
وأبانت أنها قدمت برامج التوعية الصحية المدرسية لأكثر من 4 ملايين طالب وطالبة، بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للطلبة، مشيرة إلى أنها دربت أكثر من 15 ألف متدرب في كافة مناطق المملكة على البرامج والموضوعات الهامة في نطاق الصحة المدرسية؛ التي تهدف لتعزيز المستوى الصحي للمجتمع المدرسي، حيث شمل التدريب كوادر صحية وكوادر تعليمية.وفق “أخبار 24”.
وأفادت الوزارة أن خدمة المؤشرات الحيوية “اعرف أرقامك” سجلت أكثر من 4 ملايين مستفيد من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، ومكنتهم من الوصول إلى قراءاتهم المسجلة من خلال تطبيق “صحتي”.