طرحت أمانة منطقة القصيم 10 فرص استثمارية كبرى أمام منشآت القطاع الخاص في عدد من المجالات.
وذكرت الأمانة أن من بين الفرص المتاحة إنشاء نادٍ رياضي على مساحة 5 آلاف م2 ومنتجع سياحي بمدينة بريدة على مساحة 78 ألف م2، وتشغيل حديقة الرفيعة على مساحة 124 ألف م2.
وأضافت أن الفرص شملت أيضا هايبر ماركت على مساحة 10 آلاف م2 على طريق أبو بكر الصديق، وفندق بموقع متميز على طريق عمر بن الخطاب بمدينة بريدة على مساحة 2 ألف م2.
وأكدت أن الفرص الاستثمارية ضمت عدداً من محافظات المنطقة، من ضمنها فرصة لإنشاء بوليفارد كار بمحافظة عنيزة على مساحة 10 آلاف م2 ومدينة ترفيهية بمحافظة البكيرية على مساحة 94 ألف م2 ومشروع ستريب مول بمحافظة المذنب على مساحة 7 آلاف م2 ومستشفى على مساحة 7 آلاف م2 بمحافظة البدائع ومجمع تجاري على مساحة 21 ألف م2 بمحافظة عيون الجواء.وفق “أخبار 24”.
ودعت أمانة المنطقة الراغبين بالاستثمار في تلك الفرص الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للاطلاع على تفاصيل الفرص ومواعيد تقديم العطاءات.