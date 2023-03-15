بالفيديو.. هطول أمطار على المسجد الحرام

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمسجد الحرام، اليوم (الأربعاء)، وسط أجواء روحانية ومشاهد إيمانية أثناء تواجد المعتمرين والمصلين بالحرم المكي.
وأظهر مقطع فيديو، ھطول الأمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام، بينما واصل ضيوف الرحمن أداء الطواف بشكل طبيعي، وقد علت أصواتهم بالدعاء، وهو ما أضفى مزيداً من السكينة والروحانية على الأجواء في الحرم.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر في تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية، كما ستشمل الحالة أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.
#فيديو 🎥
أمطار الحرم المكي 🕋🌧️
.#مكه_الان pic.twitter.com/NgeL1gYUlu
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 15, 2023
وفق “أخبار 24”.