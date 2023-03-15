“الإحصاء”: ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 2.7% والتضخم 3.0% في فبراير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، أن التضخم السنوي في المملكة شهد ارتفاعا بنسبة 3.0% في شهر فبراير عام 2023 م مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 2.7%.
وأرجعت ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1%، لافتة إلى أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير الماضي، إذ سجلت الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفاعا بنسبة 8.3% بسبب الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4% .
وأضافت أنها رصدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.1 %؛ متأثر ة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 14.1%، كما سجلت ارتفاعا في قسم النقل بنسبة 2.7 %؛ متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.2 %، في حين ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.5 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9 %، وقسم التعليم بنسبة 3.1 % .
وأكدت انخفاض أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة 7.2 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2% .
ونوهت بأن مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1%، مقارنةً بشهر يناير 2023 م. وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 %، والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار الأغذية بنسبة – 0.7 %.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي بنسبة 3.6 %، مضيفة أن ارتفاع المؤشر جاء بشكل رئيس بشهر فبراير، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 6.3%.
وأبانت أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفع بنسبة 6.3 %، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة %19.5 ، وأسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة %11.1 ، كذلك سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل زيادة في أسعاره بنسبة 3.3 %، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 %، وارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الاصطناعية بنسبة 4.3 % .
وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 4.6 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 5.5%، وأسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة 4.9%، بينما سجّل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 0.3 %؛ نتيجة لارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة4.9 %، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 5.3%.
ونوهت بانخفاض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري لشهر فبراير 2023، مقارنة بشهر يناير 2023 م، وذلك لانخفاض أسعار باب السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.6 %.
وفق “أخبار 24”.