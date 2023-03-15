ارتفاع أرباح “السعودية للكهرباء” إلى 15.1 مليار ريال خلال 2022

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال 2022 مقارنة بعام 2021 من 14.4 مليار ريال إلى 15.1 مليار ريال، وبنسبة تقدر بنحو 5.17%.
وأرجعت سبب هذا الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجةً لنمو الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع مبلغ حساب الموازنة مقارنة بعام 2021، بجانب ارتفاع بند الإيرادات الأخرى الذي يعزى بشكل رئيسي لتسجيل بنود غير متكررة.
وأضافت أن صافي الربح ارتفع أيضا بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق ملكية نتيجة لتغير تصنيف استثمارات الشركة في شركات الإنتاج المستقل من عمليات مشتركة إلى مشاريع مشتركة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى قابله جزئيا ارتفاع في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود التي جاءت متأثرة بنمو الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى وارتفاع هامشي في تكاليف التمويل.
وبلغ صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال لعام 2022م مبلغ 7.5 مليار ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%.
ونوهت بأن الربح الأساسي والمخفض للسهم بلغ 1.79 ريال لعام 2022م، مقابل 1.62 ريال للعام السابق، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لعام 2022م، 89.1 مليار ريال بالمقارنة بـ 83.7 مليار ريال لعام 2021 وهو ما يمثل نمو قدرة 6%.