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جديد المحليات > سفارة المملكة بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر
15/03/2023   1:27 م

سفارة المملكة بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر

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أعلنت سفارة المملكة لدى العراق، إتاحة خدمة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات “الترانزيت” عبر منفذ عرعر الحدودي.

وأوضحت السفارة أنه انطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإنها تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر

جديد المحليات
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