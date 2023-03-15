إطلاق خدمة الترخيص للمدارس والمعاهد بالمركز السعودي للأعمال

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمة “الترخيص المبدئي للمدارس الأهلية والمراكز والمعاهد”.
وذكر المركز أن الخدمة ستكون متاحة في جميع فروع المركز ومنصة الأعمال، وستمكن المستثمرين من إصدار ترخيص مبدئي لافتتاح مدارس أهلية بمنهج وطني أو عالمي، وإصدار تراخيص معاهد تعليم اللغة، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي.
وأكد أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعيه إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال، وإعادة هندسة الإجراءات، ومراجعة شروط ومتطلبات إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها. وفق “أخبار 24”.