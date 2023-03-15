أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، أن ذراعها الاستثماري “إليكتا” وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “عصر التجارية”، لإعادة تدوير مليون جهاز زكي.
وقالت الشركة إن المذكرة تهدف إلى التفاهم في إعادة تدوير ما يقارب من مليون جهاز ذكي خلال عام 2023، عبر تطبيق أعلى معايير إتلاف البيانات، وأفضل الممارسات في التدوير للإسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء نحو الوصول للحياد الصفري، وتعزيزاً للاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأضافت أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة مجموعة “سرك” الاستراتيجية في بناء التحالفات مع الشراكات المحلية والعالمية تفعيلاً لمفهوم الاقتصاد الدائري. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه مثَّل شركة “إليكتا” في مراسم التوقيع مديرها العام المهندس حسن العمري، فيما مثَّل شركة “عصر التجارية” رئيس مجلس إدارتها محمد العريني.
يذكر أن “عصر التجارية” هي الوكيل المعتمد لأكبر العلامات التجارية للأجهزة الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل هواوي، سامسونج، نوكيا، ولينوفو وغيرها من العلامات الأخرى.