الرياض أولاً في المؤشر الإيجاري للعقود السكنية والتجارية لشهر فبراير

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، تسجيل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 162 ألف صفقة إيجارية خلال شهر فبراير الماضي، وإضافة 6 مدن جديدة للمؤشر الإيجاري.
وتصدّرت الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 52 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها على 33,9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت أكثر من 10.5 ألف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث بلغت صفقاتها أكثر من 10,4 ألف صفقة، فالمدينة المنورة بقرابة 9 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 46 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للخدمة في منصة “سكني”.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم (الأربعاء)، أن المدن الجديدة التي جرى إضافتها هي: (الطائف، ورابغ، وعنيزة، وحفر الباطن، وراس تنورة، وخميس مشيط)، ليصبح عدد المدن التي يشملها المؤشر 22 مدينة في جميع مناطق المملكة.
وأبان أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير تجاوز عدد الصفقات الإيجارية المسجلة فيه 162 ألف صفقة سكنية وتجارية، حيث سجّل أكثر من 131 ألف صفقة سكنية، بينما زادت الصفقات التجارية على 30 ألف صفقة في جميع مدن المؤشر.
وجاءت أكثر الأحياء تسجيلاً لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في أعلى خمس مدن (ظهرة لبن، وطويق، والورود) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، والسلامة، والبوادي) الأكثر في جدة، فيما جاءت (الشوقية، والنسيم، والمحمدية) في مكة المكرمة، بينما (النور، ,طيبة، والراكة الشمالية) كأكثر الأحياء في الدمام، و(العريض، والزهرة، والرانوناء) الأكثر في المدينة المنورة.
كما سجلت مدينة الرياض الأعلى في الصفقات التجارية حيث تمت أكثر من 10 آلاف صفقة إيجارية، وحلت جدة ثانيا بصفقات تجارية إيجارية تجاوزت 6500 صفقة، بينما بلغت الصفقات التجارية في المدينة المنورة ما يقارب 2000 صفقة، وجاء بعدها في صفقات المؤشر الإيجاري التجارية مدينة الدمام بما يزيد على 1800 صفقة، وأخيرا مكة المكرمة بأكثر من 1600 صفقة، الجدير بالذكر أن الصفقات التجارية تنوعت وحداتها ما بين محال تجارية ومكاتب ومراكز.
وفق “أخبار 24”.