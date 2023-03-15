بعد استدعائه من القاضي.. والد “مغدورة جدة” يصر على القصاص

أجلت المحكمة الجزائية بجدة، اليوم (الأربعاء)، النطق بالحكم في قضية المعلمة المغدورة وفاء الغامدي إلى (الثلاثاء) المقبل، وذلك بعد أن استدعى القاضي ناظر القضية والد المغدورة واستمع له بشكل منفرد.
وذكرت مصادر لـ”أخبار 24″، أن القاضي أراد الاستماع والتأكد لما يطالب به والد المغدورة، على الرغم من نظره لصحيفة الدعوى، حيث أصر والدها على القصاص من الجاني (زوجها).
يذكر أن المعلمة الغامدي أم لأربعة أبناء وذهبت ضحية على يد زوجها في سبتمبر الماضي، وبدورهم طالب أبناء المغدورة في وقت سابق بالقصاص من والدهم بعد الجريمة البشعة التي أثارت الرأي العام في جدة.