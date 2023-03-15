لأول مرة بالشرق الأوسط.. إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر بالمملكة

وقَّعت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، ومجموعة أرسنال الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة؛ وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وتتولى “سار”، بموجب مذكرة التفاهم، جميع الخدمات التشغيلية التي تتبع المشروع، والتي تتمثل في أعمال التشغيل وتوفر القاطرات، وإمدادات الطاقة، وإدارة العلاقة مع الموردين، فضلاً عن أعمال النظافة، والصيانة، وتأمين المسار، والتزويد بالوقود، وجميع خدمات الضيافة المصاحبة أثناء الرحلة.
فيما ستتولى الشركة الإيطالية جميع خدمات ما قبل الافتتاح، والتي تتمثل في تصنيع عربات القطار، والتسويق للمشروع، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات الضيافة وخدمات الحجز، وتحديد مسار الرحلة وغيرها.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مجمل الأهداف السياحية الوطنية، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها لاكتشاف المزيد من مناطق الجذب السياحي.
وفق “أخبار 24”.