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جديد المحليات > “الأرصاد”: التقلبات الجوية مستمرة حتى بداية رمضان
15/03/2023   10:46 م

“الأرصاد”: التقلبات الجوية مستمرة حتى بداية رمضان

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار التقلبات الجوية حتى بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الأجواء ستبقى ملبدة بالغيوم، مع تواجد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على المرتفعات، وقمم الجبال في عسير، وبعض أجزاء مناطق الرياض وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن السحب الربيعية متوقع أن تصاحبها حبات البرد، والعواصف الرملية؛ لأن ذلك من خصائص فصل الربيع.

وشهدت العديد من مناطق المملكة اليوم (الأربعاء) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط حبات البرَد والثلوج في بعض المناطق.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: التقلبات الجوية مستمرة حتى بداية رمضان

جديد المحليات
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