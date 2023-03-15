في مؤشرٍ على علو كعب الموروث السعودي، كسرت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى لـ”كأس العُلا للهجن”، حاجز المليار ريال، وسط توقعات بأن تصل إلى 1.3 مليار ريال.
وبدأ أمس (الثلاثاء) النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، والذي يُقام تحت رعايةِ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان، وشهد إقبالاً واسعاً من قبل مُلاك الإبل، الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، لإنعاش هذا الموروث العريق، والظفر بإحدى الجوائز المقدمة.
وفي حين تشارك 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطاً تقام خلال أربعة أيام، هي مدة البطولة، تعد الهجن المشاركة في سنام سباقات الهجن من صفوة الصفوة في الهجن، وهذا ما يجعل قيمتها السوقية مرتفعة جدًّا، لتصل قيمة الواحدة منها 5 ملايين ريال، وفقاً لعدد من المشاركين. وفق “أخبار 24”.
وبدأ اليوم الأول بسباق “الماراثون”، وتسابق راكبو الهجن في ست جولات من أربعة كيلومترات، بينما يتميز اليوم الثاني بسباقين تراثيين – “حقايق” على مسافة أربعة كيلومترات و”لقايا” على مسافة 5 كيلومترات – كل منهما بجولتين، ويضم اليوم الثالث سباقين تراثيين أيضاً – “جذاع” على مسافة 6 كيلومترات، و”ثنايا” على مسافة 8 كيلومترات – كل منهما بجولتين.
وفي اليوم الرابع والأخير حيث ذروة السباق، مع اثنين من سباقات النخبة “حيل” و”زمول”، بطول 8 كيلومترات، وجولة واحدة، ليتنافسوا على أعلى جائزة مالية بقيمة 7.5 مليون ريال لكل جولة للفائز بالمركز الأول.