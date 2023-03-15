5 شهادات تميز للمملكة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

حققت المملكة 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وذلك نظير تميّز مشاريعها الابتكارية، حيث ارتفعت مجموع شهادات التميز التي حصلت عليها إلى 35.
ونالت المملكة شهادات التميز عن مشاريع “منصة بلدي – منصة المدينة الرقمية” المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومشروع تطوير نظام التحليل الذكي للمؤشرات المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك البيانات الوطني المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك منصة التعليم الإلكتروني المبتكرة من جامعة حائل، ومشروع حبكة المقدم من القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وتمثل هذه الجوائز انعكاساً لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع.