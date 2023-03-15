“التحول الوطني” العام الماضي.. 72 ملياراً استثمارات أجنبية و41% مناصب إدارية نسائية

استعرض برنامج التحول الوطني، أبرز منجزات المملكة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت جذب 72 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة، ورقمنة 97% من الخدمات الحكومية؛ وذلك خلال عام 2022.
القضاء
وتناول البرنامج، عبر فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، إنجازات المملكة خلال 200 ثانية، والتي شملت استكمال تفعيل نظام “تقاضي” في جميع المحاكم، وإطلاق أول محكمة افتراضية التنفيذ، فضلاً عن البدء الفعلي في تطبيق نظام التكاليف القضائية، ورقمنة الخدمات القضائية 100%.
وتضمنت الإنجازات تدشين مركز تهيئة الدعاوى، وتدشين 25 خدمة لـ “ناجز”، والوصول بإجمالي عددها إلى 150 خدمة، كما شهد العام الماضي إصدار أكثر من 74 ألف وثيقة صلح، وتدشين 5 محاكم نموذجية، وإصدار أكثر من مليون صك عقاري إلكتروني، فضلاً عن إصدار ما يزيد على 1.1 مليون حكم إلكتروني.
التطور التقني
وتمكنت من تحقيق أعلى قفزة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية؛ لتحتل المملكة المركز الثاني عربياً، والـ 31 عالمياً، كما تمكنت من رقمنة 97% من الخدمات الحكومية.
وحققت المملكة المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر البنك الدولي لنضج الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق نمو بإيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 73 مليار ريال، وتوصيل خدمات الجيل الخامس إلى 84 محافظة.
التجارة والاقتصاد
كما شملت الإنجازات تقدمها 8 مراكز في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتصل إلى أكثر من مليون منشأة.
ونوه المركز بجهود مكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع وتنظيم الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات عبر برامج مختلفة مثل: “تقيس”، و”سليم”.
وارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى 1.28 مليار ريال، كما تم تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي ضمن دول G20، وإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، كما تم ترخيص أكثر من 95 مقراً إقليمياً لشركات عالمية، وتطوير ألف فرصة استثمارية، وإبرام 330 صفقة استثمارية، وإصدار أكثر من 16 ألف ترخيص استثمار أجنبي؛ لتنمو تدفقاته إلى أكثر من 72 مليار ريال عام 2021؛ ومن ثم تحقيق المرتبة 14 بين دول مجموعة العشرين.
السكان والقوى العاملة
وشهد العام الماضي إطلاق خامس تعداد سكاني بالمملكة، واستخدام الأقمار الصناعية لتحديد مواقع السكان، مع توفير خيار العد الذاتي عبر الإنترنت، وإطلاق منصة قاعدة البيانات الإحصائية. وفق “أخبار 24”.
وتجاوزت المملكة مستهدف رؤية 2030، بالوصول إلى حصة المرأة في سوق العمل إلى 35%، كما تم رفع نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى أعلى من 41%، فضلاً عن تشجيع أنماط عمل متنوعة، مثل الحر والمرن والعمل عن بعد، ورفع مبيعات الأسر المنتجة إلى أكثر من 12 مليار ريال.
الإسهامات البيئية والمائية
شهد عام 2022 زراعة 13 مليون شجرة، والوصول إلى حماية 17% من مساحة المملكة من المحميات، وإطلاق 921 كائناً مهدداً بالانقراض.
وتجاوزت المملكة الرقم القياسي من المياه المحلاة بطاقة إنتاجية 6.3 مليون متر مكعب في اليوم، كما تم إيصال خدمات المياه لـ 1.2 مليون مستفيد، وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 500 ألف مستفيد، وتحقيق معدل ضخ في الشبكات بلغ 21 ساعة / يوم.
“#التحول_الوطني” العام الماضي.. 72 ملياراً استثمارات أجنبية و41% مناصب إدارية نسائية.
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 15, 2023