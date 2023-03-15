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جديد المحليات > “سكني”: 20 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام
15/03/2023   10:44 م

“سكني”: 20 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

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كشف برنامج “سكني” اليوم الأربعاء عن استفادة 7510 أُسَر سعودية في شهر فبراير الماضي من الخيارات السكنية والتمويل إلكترونياً بإجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10.2 ألف أسرة، ليرتفع العدد منذ بداية العام إلى 20.7 ألف أسرة، ضمن تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، بالتملك عبر منتجات متعددة.

ويتيح “سكني” باقات الدعم المقدم، والإيجار، والأثاث، والبناء الذاتي، وتجديد المسكن، ضمن جهود تحسين كفاءة السوق، وتوفير الحلول المرنة والمتعددة، بالدعم الفوري غير المسترد للوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

ويتم ذلك بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لتتنوع الخيارات التمويلية والسكنية وتسرع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلها.

"سكني": 20 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

وفق “أخبار 24”.

“سكني”: 20 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

جديد المحليات
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