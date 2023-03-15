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جديد المحليات > في يومه العالمي.. 8 حقوق أساسية للمستهلك
15/03/2023   10:44 م

في يومه العالمي.. 8 حقوق أساسية للمستهلك

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أكدت النيابة العامة أن المستهلك يحق له طلب التعويض عن الضرر المترتب عليه حيال السلعة المغشوشة، مع إعادة قيمة المنتج إليه.

وأوضحت في منشور توعوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ أن من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري.

من جهته، أكدت وزارة التجارة، أن المستهلك لديه 8 حقوق يجب تمكينها منها تتمثل في إشباع حاجاته الأساسية من السلع والخدمات بسهولة ويسر دون شروط أو تقييد، وحقه في الوصول لمعلومات عن السلعة والخدمة ومن ينتجها وطبيعة مكوناتها والآثار المترتبة عليها، إلى جانب العيش والعمل في بيئة خالية من المنتجات الضارة والمخاطر الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وحقه كذلك في الاستماع لرأيه عن المنتجات والخدمات وتلقي بلاغاته ومعالجة الشكاوى وحمايته

وأضافت أن الحقوق تتضمن حمايته من المنتجات والخدمات التي قد تعرض صحته وحياته لأي مخاطر واستدعاء السلع التي تهدد سلامته، وحصوله على خيارات وبدائل متعددة للسلع والخدمات وأن يكون قادراً على الاختيار من بين مجموعة من المنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة المرضية. وفق “أخبار 24”.

وبينت أنه يمتلك أيضاً حق التثقيف في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات وأن يكون مدركاً لحقوق المستهلك الأساسية ومسؤوليته وكيفية استخدامها، وحقه في التعويض العادل في حال تعرضه لأي ضرر ناتج عن استهلاكه لسلعة أو خدمة واستبدال السلع المعيبة والحصول على تسوية عادلة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. 

بمناسبة اليوم العالمي له..8 حقوق أساسية للمستهلك ..تعرف عليها

في يومه العالمي.. 8 حقوق أساسية للمستهلك

جديد المحليات
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