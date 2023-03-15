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جديد المحليات > آل الشيخ: وجهوا صدقاتكم للغارمين وليس مشاريع التفطير
15/03/2023   10:44 م

آل الشيخ: وجهوا صدقاتكم للغارمين وليس مشاريع التفطير

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دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، لتوجيه الصدقات لمن تراكمت عليهم الديون، وليس لمشاريع التفطير خلال شهر رمضان.

ووجه الوزير تعميماً لخطباء الجوامع في المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لبيان فضل الصدقات والأجور العظيمة المترتبة عليها، وأهمية بذل الصدقات لمن هم أشد حاجة وضرورة، وصرفها عبر المنصات الرسمية.

ونص التعميم، على التوعية بتوجيه الصدقات لمن تراكمت عليهم الديون وليس لمشاريع التفطير التي يرتادها من هم أقل حاجة من المساجين الذين حرموا من مشاركة أهلهم في هذا الشهر المبارك لإيقافهم وسجنهم بسبب الديون التي عليهم للآخرين وعجزوا عن سدادها. وفق “أخبار 24”.

آل الشيخ: وجهوا صدقاتكم للغارمين وليس مشاريع التفطير

جديد المحليات
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