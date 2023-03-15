الجضعي: التعاون مع المغرب بشهادات الحلال سيسهل الاعتراف بها من البلدين

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، أن مذكرة التعاون بين المملكة والمغرب في مجال الاعتراف بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، ستسهم في تطوير إجراءات التصنيف لشهادات الحلال والاعتراف بالصادر منها من البلدين، وتعزيز التعاون التجاري في المنتجات الحلال.
ورفع الجضعي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور موافقة مجلس الوزراء بشأن مذكرة التعاون، التي وقعت خلال الزيارة التي شاركت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن وفد المملكة لزيارة المغرب برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي في أكتوبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية في السعودية والمغرب، وتطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال. وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد المنشآت الغذائية الحاصلة على شهادة المركز السعودي للحلال منذ عام 2019 وحتى الآن 213 منشأة، كما حصلت 55 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 26 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد إصدار الشهادات الإرسالية الحلال أكثر من 79 ألف شهادة.