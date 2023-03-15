4 عقود تؤهل “رؤى المدينة” لاستضافة 30 مليون معتمر

وقّعت شركة “رؤى المدينة القابضة”، 4 عقود بقيمة تزيد على 600 مليون ريال سعودي مع عددٍ من الجهات المختلفة، لرفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.
وشملت العقود التي تم توقيعها خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي أقيم يومَيْ 14 و15 مارس الجاري بالرياض، عقدًا مع شركة البابطين للمقاولات، لتصميم وإنشاء 4 محطات فرعية بجهد 110 / 13.8 كيلوفولت داخل حدود مشروع رؤى المدينة، بهدف تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، حيث سيتم تصميمها بأسلوبٍ يتماشى مع التصاميم الخاصة بالمشروع، وستتضمن محولاتٍ، وأنظمة معلومات جغرافية داخلية.
ويتعلق العقد الثاني، الذي تم توقيعه مع شركة عودة مبارك البلادي وأبنائه، بتنفيذ حزمة الأعمال الأولية لتطوير المجمع المعماري الخامس، والتي تشمل الحفر، والتجفيف، والتدعيم، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الأعمال في منتصف مارس الجاري، تمهيدًا لبدء الأعمال لمرحلة تنفيذ الأصول الرأسية في المجمع المعماري الخامس.وفق “أخبار 24”.
وينص العقد الثالث، على تعيين استشاري السلامة والوقاية من الحريق بالاتفاق مع الدفاع المدني، لاستلام ومراجعة واعتماد التصاميم خلال مراحل التصميم، وكذلك إصدار شهادات المطابقة واعتمادها عند اكتمال أعمال البناء، فيما يتم بموجب العقد الرابع أعمال الاستشاري المكلف بمراجعة واعتماد التصاميم الهندسية وفقا لاشتراطات كود البناء السعودي، وكذلك استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء.