استعرضت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، مجموعة من فرص التعاون والشراكة يقدر معدل الإنفاق السنوي فيها بأكثر من 1.3 مليار ريال، وذلك خلال اختتام مشاركتها في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
وشاركت الشركة بعرض مختلف وحدات أعمالها في الألومنيوم والأسمدة الفوسفاتية ومعادن الأساس والمعادن الجديدة، مقدمةً خلال المشاركة في ورش العمل وجلسات المنتدى في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي.
ويهدف برنامج “ثروة” للمحتوى المحلي الذي أطلقته “معادن”، إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الشركة التي وصلت إلى أكثر من 70% خلال عام 2022م.
كما يهدف البرنامج إلى رفع مساهمة الموردين المحليين لسلاسل الإمداد لـ “معادن”، وزيادة التعاقدات مع تلك المنشآت، حيث تركز من خلال عملها في مواقع نائية، وتركز على توفير فرص للموردين المحليين، وتستثمر أيضاً بشكل مباشر في المجتمعات المحلية بتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين.
وفق “أخبار 24”.