بالتزكية.. جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حتى 2027

أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا.
وسيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة من أربع سنوات، بعدما كان استلم منصبه في عام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.
وعلّق إنفانتينو قائلاً: “رئاسة الفيفا شرف كبير لي وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم. أتمنى أن تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايتي الجديدة”.
وأكد جياني إنفانتينو، خلال حديثه في كونغرس الفيفا أن ما فعله خلال فترة رئاسته للفيفا كان من أجل الجميع مضيفاً: “وعدنا بأفضل نسخة من كأس العالم وهذا ما فعلناه في قطر”، مؤكدا أن كأس العالم قطر 2022 نُظمت في ملاعب استثنائية وبنية تحتية ممتازة وكانت بطولة رائعة خالية من المشاكل.
من جهة أخرى قال السويسري إن ميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم انتعشت منذ استلامه المنصب. وكشف أن الفيفا بصدد تقديم نظام حكم فيديو مساعد جديد بكلفة مالية تناسب جميع الدول واختبار قانون جديد لحالات التسلل.
وعن كأس العالم للأندية قال رئيس الفيفا إن البطولة ستقام كل 4 سنوات اعتباراً من عام 2025 بمشاركة أفضل أندية العالم.
وكان إنفانتينو المولود في 23 مارس 1970 في بريغ السويسرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الاوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.وفق “أخبار 24”.
وعمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.