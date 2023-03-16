لتعزيز الثقافة المالية.. توقيع مذكرة تفاهم بين “البنوك السعودية” و”تيتكو” لتقنيات التعليم

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، امس (الاربعاء) على هامش أعمال مؤتمر “القطاع المالي” الذي أقيم في الرياض، وذلك استمراراً لجهود اللجنة في تعزيز الثقافة المالية، ورفع وعي أفراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وأوضحت اللجنة أن توقيع الاتفاقية جاء بهدف التعاون في إقامة برامج توعوية مبتكرة في مجالات التقنية والثقافة المالية، وتقديم المبادرات والتجارب الإبداعية لنشر الوعي حولها بين الطلاب والطالبات بأسلوب تعليمي ترفيهي يعزز الثقافة المالية لديهم ويحميهم من الاحتيال المالي.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية البنية التحتية الرقمية، وتأكيدًا لأهمية مواكبة التطورات السريعة في التقنيات الحديثة والعمل على استخدامها للتوعية بالأمور المالية، بما يسهم في تذليل كافة التحديات التي قد تواجه المجتمع في الخدمات المالية. وفق “أخبار 24”.