“الصحة” تعلن فتح باب التقدم لتنفيذ 3 مشاريع بالرياض والدمام

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التقدم لإبداء الرغبات أمام المستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات الصحية لتنفيذ 3 مشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من التجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالدمام.
وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول، يشمل تصميماً وتطويراً وتمويلاً وصيانة وتشغيلاً (طبياً وغير طبي) لمستشفيات الإقامة الطويلة بعدد 200 سرير، ومراكز الرعاية التمريضية بعدد 100 سرير (لكل تجمع صحي).
وأشارت إلى أن المشروع الثاني، يستهدف تصميماً وتطويراً وتمويلاً وصيانة وتشغيلاً (طبياً وغير طبي) لمستشفيات التأهيل الطبي بعدد 150 سرير و120 ألف جلسة علاجية لمرضى العيادات الخارجية (لكل تجمع صحي)، فيما يختص المشروع الثالث بتقديم خدمات طبية، لعدد 5 آلاف مريض نشط (لكل تجمع صحي).وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة المتخصصين المحليين أو الدوليين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة للمشاريع الثلاثة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، على أن تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الخميس 13 أبريل 2023 م.