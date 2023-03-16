"سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني

دعما للعمل الإنساني.. اتفاقية تعاون بين “سلمان للإغاثة” والبنك العربي الوطني
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك العربي الوطني، لتحويل نقاط الولاء الخاصة بعملاء البنك إلى تبرعات مالية لصالح المركز، بغرض تطوير آليات العمل الإنساني.
وأضاف أنه تم توقيع الاتفاقية في مقر المركز بالرياض، حيث وقعها من جانبه عبدالله السيف من الإدارة المالية بالمركز، ورئيس مصرفية الأفراد بالبنك العربي الوطني خالد الراشد.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتطوير آليات العمل الإنساني وتوسيع آفاقه بالتعاون مع الشركاء والجهات الداخلية والدولية ذات الصلة.
وفق “أخبار 24”.