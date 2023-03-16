بقيمة 8 مليارات ريال.. “روشن” توقع 7 اتفاقيات لتطوير مشاريعها السكنية

وقعت مجموعة روشن 7 اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال، لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة.
وتهدف العقود المبرمة إلى تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة حول المملكة مشتملة في ذلك على تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبنى التحتية والمشاتل الزراعية والمدارس بمختلف مراحلها.
وقال الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة روشن، أسامة قباني، إن وتيرة العمل المتسارعة في روشن تحفزهم على التعاون مع مختلف الشركاء، بما يتناسب مع رؤيتهم في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأساليب حياة جديدة وعصرية ترفع من جودة حياة سكان المملكة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مراسم التوقيع جرت على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي أقيم على مدار اليومين الماضيين في الرياض، وتمت مع عدد من الشركات منها تشاينا هاربور الهندسية، وشابورجي وبالوني، وأنساب للمقاولات، وهيف، والكفاح للبريكاست، وعبر للمقاولات، ومجموعة سيتي اسكيب.