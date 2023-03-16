منصة بلدي تحصد جائزة التميّز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2023

حصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بمنصة بلدي، جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 WSIS، التي تنظم سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في الحفل الذي أقيم في جنيف.
وجاءت مشاركة منصة بلدي في إطار سعيها الاستراتيجي لتحقيق جانب التحول الرقمي وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث حصلت المنصة على الجائزة نظير خدمتها المقدمة لكافة أفراد المجتمع للمساهمة بالإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خدمة صور وأرسل محققة نسبة رضى قاربت 86%.
وجاء اختيار منصة بلدي من بين العديد من المشاريع المرشحة للجائزة بدعم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الحكومة الرقمية، بعد تأهل المنصة للمرحلة النهائية واجتياز مرحلة تصويت الجمهور، ليتم اختيارها من قبل فريق الخبراء المعنيين بالتقييم.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي: “نفخر بهذا الإنجاز العالمي الذي يشير مجدداً إلى تميز المملكة العربية السعودية من خلال خدماتها الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتفوقها، ما يرسخ المكانة الرائدة للمملكة في هذا المجال”.
وأشار العتيبي، إلى أن هذا الإنجاز العالمي يسلط الضوء على التميز الذي تسعى إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير سبل تقديم خدماتها بنماذج عمل مبتكرة، تعزز من مكانة ساكني المدن وتقدم الحلول المختلفة التي تساهم في رفع جودة الحياة فيها، من خلال رفع كفاءة وسرعة العمليات التشغيلية في القطاع البلدي والوصول الشامل لجميع مناطق المملكة بالربط مع كافة الأمانات، والمساهمة في تحقيق حياة صحية وتعزيز رفاهية أفراد المجتمع عبر منظومة الخدمات البلدية الرقمية وتفعيل المشاركة المجتمعية وتلبية احتياج المجتمع من الخدمات الرقمية ورصد مظاهر التشوه البصري عبر خدمة (صور وأرسل)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في خدمة المجتمع.
ويذكر أن منصة بلدي تقدم أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تساهم في تسهيل احتياجات القطاع على مستوى المملكة لما يزيد عن 3.5 مليون مستخدم بالتكامل الرقمي مع أكثر من 25 جهة حكومية، في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة، كما أن المنصة تتماشى مع خط العمل ( c1 ) الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يعد أحد أكبر التجمعات السنوية على مستوى العالم لمجتمع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.