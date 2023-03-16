سعد الشهري يعلن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

يقيم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في قطر، تتخلله المشاركة في بطولة الدوحة الدولية، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 29 من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
واستدعى المدير الفني سعد الشهري (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حسين الصبياني، زياد الجري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري، مشعل الصبياني، ريان حامد، سعد الموسى، يوسف حقوي، عبدالعزيز الفرج، محمد أبو الشامات، زياد الجهني، عوض الناشري، باسل السيالي، فيصل الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، محمد القحطاني، سعد الناصر، حسن العلي، فهد الزبيدي، محمد مران، عبدالله رديف.وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن بطولة الدوحة الدولية تضم إلى جانب “الأخضر” منتخبات قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.