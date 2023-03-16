نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “السبر” رئيساً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض مع قرب افتتاحها
16/03/2023   11:05 م

“السبر” رئيساً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض مع قرب افتتاحها

+ = -
833

أفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس وافق على تسمية الشيخ عبدالله السبر، رئيساً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض.

وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة، والموافقة على ترقية 45 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يلزم بشأنها.

وعقد مجلس القضاء الإداري جلسته، اليوم (الخميس)، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، بمقر ديوان المظالم بالرياض، بحضور أعضاء المجلس.

الموافقة على تسمية رئيس محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض تمهيداً لافتتاحها

وفق “أخبار 24”.

“السبر” رئيساً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض مع قرب افتتاحها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254607.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.