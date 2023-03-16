“السبر” رئيساً تنفيذياً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض مع قرب افتتاحها

أفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس وافق على تسمية الشيخ عبدالله السبر، رئيساً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض.
وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة، والموافقة على ترقية 45 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يلزم بشأنها.
وعقد مجلس القضاء الإداري جلسته، اليوم (الخميس)، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، بمقر ديوان المظالم بالرياض، بحضور أعضاء المجلس.
وفق “أخبار 24”.