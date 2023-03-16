مفاوضات الهلال مع ميسي تصل مراحل متقدمة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول مفاوضات نادي الهلال لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مراحل متقدمة.
وتسلم ليونيل ميسي بحسب التقارير، العرض المقدم من نادي الهلال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن الهلال يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع ميسي مقابل 220 مليون يورو في الموسم.
وأوضحت التقارير أن عرض الهلال لضم ميسي يعادل الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.
وأشارت التقارير إلى أن ميسي يفضل التوقيع على عقد لموسم واحد بخلاف رونالدو الذي وقع لموسمين ونصف مع النصر.
من جانبه أشار الصحفي، رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى إيجابية الاجتماع الأخير بين الهلال ووكيل ميسي، موضحا أن الهلال ضاعف العرض السابق حيث يصل العرض الرسمي إلى 400 مليون يورو للسنة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله وصل إلى المملكة أول أمس الثلاثاء ما زاد التكهنات حول مفاوضات الهلال.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.