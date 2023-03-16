ارتفاع نسبة التوطين للمعاينين البحريين إلى 83 % خلال 2022

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع نسبة عدد المعاينين البحريين السعوديين إلى 83% خلال العام الماضي 2022.
ويأتي ذلك نتيجةً إلى العوامل الداعمة لتوطين هذه المهنة في القطاع البحري، منها زيادة عدد الفرص الوظيفية في القطاع، وتدريب وتطوير عمل المفتشين العاملين، وتطبيق معايير السلامة والجودة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وتعد مهنة المعاين البحري من الوظائف النوعية التي يتولى خلالها الممارس مهام المراقب الذي يصرح له من قبل السلطة البحرية في الدولة بأن يقوم بمهام الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية. وفق “أخبار 24”.