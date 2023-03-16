نشرت القوات الجوية الأمريكية، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو للحظة اصطدام مقاتلة سوخوي الروسية بالطائرة الأمريكية المسيرة “درون” فوق البحر الأسود، والذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.
وأظهرت اللقطات التي بثتها القوات الجوية الأمريكية، الطائرة الروسية – إحدى طائرتين قيل إنهما شاركتا في الهجوم – وهي تحلق تجاه المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود.
واعترضت الطائرات الروسية المسيرة الأمريكية وألقت الوقود عليها، وضربت مروحيتها، فيما قامت واشنطن بإسقاط طائرتها في المياه الدولية، كما أعلنت. وفق “أخبار 24”.
ونفت موسكو أن تكون طائراتها قد ألحقت أضراراً بالمسيرة، مبينة أنها ستحاول استعادة الحطام، محذرة أيضاً من أنها سترد بشكل مناسب على أي استفزازات أمريكية مستقبلية.
لحظة اصطدام الطائرة الروسية بالمسيرة الأمريكية فوق #البحر_الأسود https://t.co/nLOsSugcKQ pic.twitter.com/4PWtTjybl2
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 16, 2023