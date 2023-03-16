بمليون نسخة.. “آل الشيخ” يدشن هدية خادم الحرمين من المصحف لـ22 دولة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اليوم (الخميس)، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
ويبلغ عدد المصاحف المقدمة من البرنامج مليون نسخة، وهي من إصدارات المجمع وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لـ 76 لغة عالمية في 22 دولة حول العالم، وذلك إنفاذاً للتوجيهات لتوزيعها للمراكز والملحقيات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري.
كما دشن 8 روايات لمصحف المدينة النبوية على تطبيق “رشد” ضمن المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، والتي تُعَدّ أحد أبرز المشاريع التقنية الحديثة للمجمع.
وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية مع منصة إحسان حيث تم دعمها من قبل المتبرعين والمحسنين لطباعة ما يقارب مليونًا وخمس مئة ألف نسخة من المصحف الشريف، وكذلك توقيع اتفاقية مع البريد السعودي “سبل” لتسهيل شحن المصاحف لدول العالم. وفق “أخبار 24”.
وقام “آل الشيخ” بجولة تفقدية على مسارات الزوار التي تم تطويرها مؤخراً، واستحداث مرافق لتسهيل زيارتهم براحة واطمئنان.
بمليون نسخة.. #آل_الشيخ يدشن هدية #خادم_الحرمين_الشريفين من المصحف لـ22 دولةhttps://t.co/tMDmtx0hQT pic.twitter.com/oiyKIkfkV6
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 16, 2023