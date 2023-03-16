“القرية التراثية” تعرض منتجاتها وسط منافسات كأس العلا للهجن

تتواصل اليوم (الخميس) منافسات النسخة الأولى من “كأس العُلا للهجن”، والتي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.
ويُقام السباق على مضمار العُلا للهجن، وتبلغ مساحته قرابة 20 مليون كم مربع، بينما تبلغ مساحة المسار الرئيسي 8 أكيال، ويبلغ طوله 8140 متراً، وعرضه يتراوح بين 20 إلى 38 متراً، ويمتلك خمسة منعطفات، ومسارين بطول إجمالي يبلغ 16 كيلاً، فيما يبلغ طول مضمار التدريب 6 أكيال.
وتعرض القرية التراثية بالعلا منتجاتها على هامش فعاليات السباق، والتي تنوعت ما بين المطاعم، وأكشاك الطعام، والمتاجر التي تُحاكي الماضي، كحياكة السدو التي ارتبطت بالهجن، وصناعة الفخار، والأزياء التراثية.
وتمتاز محافظة العُلا بإرثها التاريخي المتنوع، إذ تنتشر على صفحات الجبال مجموعات كبيرة من النقوش والرسومات المتنوعة، وشكلت الإبل جزءاً كبيراً من تلك الرسوم،
وفق “أخبار 24”.