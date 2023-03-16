بدء أعمال تنمية المراعي الطبيعية في 10 مناطق على مساحة 1.8 مليون هكتار

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بدء تنفيذ مشروعين لأعمال دراسة مواقع وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وتحديد الحمولة الرعوية في 10 مناطق.
وتستهدف الأعمال الجارية دراسة مواقع وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار على مساحة تقدر بحوالَيْ مليون و800 هكتار؛ وذلك بالتعاون مع تحالف المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في الشرق الأوسط وشمال آسيا (IUCN).
كما تعمل على اختيار طرق حصاد المياه للمواقع المقترحة، وأنواع البذور التي يتم نثرها، وتقييم الوضع الحالي في المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية من خلال التقنيات الحديثة وسيارات الدفع الرباعي المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات من أجهزة الـ GPS، وأجهزة قياس معدل الأمطار وأجهزة القياسات النباتية والحيوانية وقياسات التربة.
وتتضمن طبيعة العمل ميدانيّاً تحديد الحمولة الرعوية لمواقع مختارة من المراعي، وتنفيذ الدراسات الفضائية الحقلية والموسمية لتحديد خواص الغطاء النباتي لكل موقع، وتحليل البيانات وتقدير التركيبة النباتية والإنتاجية ونسبة تغطيتها وكثافتها، وتحديد عدد الوحدات الحيوانية المناسبة لكل موقع.
يشار إلى أن مركز “الغطاء النباتي” قد وقَّع في يناير الماضي عقدَيْ تنفيذ المشروعين مع تحالُف المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في الشرق الأوسط وشمال آسيا (IUCN)؛ لتنمية المراعي الطبيعية وحمايتها وإعادة تأهيل المتدهور منها، وذلك ضِمن مبادرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمراعي.
وفق “أخبار 24”.