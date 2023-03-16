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رياضة > رسميًا.. لجنة الانضباط تعلن إيقاف طارق حامد
16/03/2023   11:04 م

رسميًا.. لجنة الانضباط تعلن إيقاف طارق حامد

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف محترف نادي الاتحاد المصري طارق حامد.

وكشفت لجنة الانضباط عن إيقاف طارق حامد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء.

وأثار مقطع فيديو للاعب الاتحاد يتحدث مع الصربي فلاديمير ضجةً كبيرةً في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن البعض أشار إلى أنه حمل ألفاظًا وعبارات غير لائقة من لاعب الوسط المصري تجاه الحارس الصربي. وفق “أخبار 24”.

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه  على نظيره الفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

رسميًا.. لجنة الانضباط تعلن إيقاف طارق حامد

رياضة
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