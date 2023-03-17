تكليف موظفي المراقبة على الأسواق بالعمل في عطلة العيدين بفروع “البيئة”

حدد قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن الموافقة على تكليف الموظفين المختصين في المراقبة والإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ، بالعمل أيام عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى في فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة الوظائف التي سيشملها القرار.
ونص القرار على أن يكون التكليف لشاغلي وظائف مساعد طبيب بيطري، ومراقب صحي، ومراقب أسواق، ومشرف أسواق، على أن يكون التكليف لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار أو نفاذ تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، على أن تُصرف مستحقات المكلفين من ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفق “أخبار 24”.
وأكد القرار على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، على أن يكون الحد الأقصى للتكليف حسب الأعداد الموضحة في محضر اجتماع لجنة البدلات.