مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الجمعة)، على مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة وجدة 32 درجة، ثم جازان والقنفذة 31 درجة، ثم وادي الدواسر وشرورة وينبع والعلا 30 درجة.
ووفق المركز فإن أبرز درجات الحرارة الصغرى جاءت كالتالي، القريات وعرعر 8 درجات، تلتهما سكاكا وتبوك وحائل بـ 9 درجات، ثم أبها والباحة بـ 10 درجات.وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وكذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.