بـ” 4476 زيارة تفتيش”.. “الغذاء والدواء” ترصد 234 مخالفة في فبراير

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4476 زيارة تفتيشية في شهر فبراير الماضي على المنشآت الخاضعة لإشرافها، حيث جرى خلالها رصد 234 مخالفة.
وأوضحت الهيئة أنها نفذّت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.
وأغلقت فرق الهيئة 28 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت 41 منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 5 خطوط إنتاج، وإتلاف أكثر من 20.7 ألف عبوة.
كما نفّذت 998 جولة رصد وتقص للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، حيث بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ خلال شهر فبراير 33 ألف إرسالية، وتم رفض 223 إرسالية.
وفق “أخبار 24”.