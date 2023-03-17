سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 1% اليوم (الجمعة)، وسط توقعات بطلب قوي من الصين، بعدما أدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل، وذلك بعد أن أنهت أمس (الخميس) سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، وسجلت ارتفاعا 1.4% عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا بنسبة 1.1% عند الإغلاق.
وكانت عقود الخامين سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر عند نحو 10%، وذلك تأثرا بانهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر”، ما دفع الحكومتين الأمريكية والسويسرية إلى السعي لدعم السيولة لدى البنوك. وفق “أخبار 24”.
ودعمت توقعات المحللين بشأن انتعاش الطلب في الصين ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع، فيما اتجهت صادرات الخام الأمريكية إلى الصين في مارس إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.