طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وأشار إلى أن الحالة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وكذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كلم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كلم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، وتصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.