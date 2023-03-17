“الحياة الفطرية” تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضح المركز أنَّ التخصصات المطلوبة هي: “علم البيئة، والسياحة المستدامة، إدارة البيئة، وإدارة السياحة، والتقييم البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم الأحياء، والتخطيط الإقليمي الحيوي، ومجال تنمية الحياة الفطرية”.
وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م؛ ويستمر لمدة 10 أيام.
وفق “أخبار 24”.