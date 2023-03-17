أزاحت شركة “نيسان” الستار عن إصدار جديد من سيارتها “Roox”، بسعر رخيص وتوفر في استهلاك الوقود كما تختلف عن الإصدارات السابقة من نفس هذه السيارة.
ويبلغ سعرها 11 ألف دولار، ويبلغ طول هيكلها الميني 3 أمتار و39 سنتيمترا، واختلفت هذه السيارة عن الإصدارات السابقة في التصميم، إذ تأتي بشبك أمامي جديد بشكل حرف “V”، فضلا عن تصميم جديد للمصابيح وكشافات الضباب، وأشكال أكثر عصرية لممتصات الصدمات والفتحات الهوائية.
واحتوت السيارة الجديدة على واجهة قيادة جديدة فيها شاشة لمسية متطورة، وجهّزت بمقود مميز مزود بأزرار تحكم متنوعة، كما حصلت على مقاعد مخصصة لأربعة ركاب مزودة بأنظمة تحكم كهربائية.
ويمكن للمركبة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بفضل أنظمتها الحديثة، كما زودت بأنظمة أخرى، منها فرملة وتعليق معدلة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تدفئة للمقود، وحساسات للضوء والمطر.
يُذكر أن السيارة تأتي بمحركات بسعة 0.66 لتر بعزم 52 حصانا، ومحركات توربينية بنفس السعة بعزم 64 حصانا، كما جُهزت بعلب سرعة أوتوماتيكية.
وفق “أخبار 24”.